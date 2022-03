Berenberg senkt Ziel für IAG auf 150 Pence - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für International Airlines Group von 180 auf 150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der sichtbarste Gegenwind für die Fluggesellschaft im Zuge des Ukraine-Krieges komme von den gestiegenen Treibstoffkosten, schrieb Analyst Conor Dwyer. Er senkte daher seine Schätzungen. Vom kurzfristigen Rücksetzer nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hätten sich die Buchungen inzwischen aber offenbar wieder erholt./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.