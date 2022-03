Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 500 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 600 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für den Finanzdienstleister spiegele höhere gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC) wider, erläuterte Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Geschäftstreiber seien auch für 2022 intakt, weshalb das aktuelle Kursniveau einen attraktiven Einstiegspunkt biete./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.