Berenberg senkt Ziel für Dürr auf 47 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr von 53 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine erhoffte Margenerholung verzögere sich wegen derzeit ineffizienter Lieferketten und steigender Kosten, betonte Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die attraktive Bewertung des Anlagenbauers sollten Anleger aber nicht außer Acht lassen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.