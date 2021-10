Berenberg senkt Ziel für Continental AG auf 105 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 124 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Romain Gourvil kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts der gegenwärtigen Lieferkettenprobleme seine Prognosen für die weltweite Autoproduktion im dritten Quartal. Mit solchen Erwartungen würde wohl keiner der von ihm beobachteten Autozulieferer in diesem Jahr die Ziele erreichen - zumindest beim Wachstum und den Margen. Besserung erwartet er ab dem Schlussquartal, wobei erst ab Mitte bis Ende 2022 mit der Rückkehr zur Normalität zu rechnen sei. Bei Continental sieht er die hohe Abhängigkeit von der Chipindustrie als besondere Belastung./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.