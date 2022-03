Berenberg senkt Ziel für Compugroup auf 75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 88 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Softwareherstellers sei ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zuletzt von Anlegern zu Unrecht abgestraft worden. Das Unternehmen biete ein stabiles Einnahmeprofil mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse. Außerdem sei es nicht abhängig von Russland oder der Ukraine und es habe die Fähigkeit, Inflationsdruck durch höhere Preise auszugleichen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.