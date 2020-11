Berenberg senkt Ziel für Bayer auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 76 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Sebastian Bray reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Agrargeschäft und senkte damit auch seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr. Allerdings rechnet Bray mit deutlichen Kursanstiegen zum Jahresende hin und auch Anfang 2021, da sich besser abzeichnen dürfte, wie sich der Agrarchemie- und Pharmakonzern in den anstehenden Rechtsstreitigkeiten mit künftigen Klägern einigen kann./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Wir gehen davon aus, dass sich die Aktien bis zum Ende des Jahres erholen werden Jahr und Beginn des Jahres 2021 als Weg zur Sicherung einer Behandlung der zukünftigen Kläger wird klarer Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.