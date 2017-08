Berenberg senkt Ziel für BMW auf 79 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 83 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Alexander Haissl sah in einer Studie vom Donnerstag weiterhin Risiken mit Blick auf den Gewinn und den Liquiditätszufluss des Autobauers. Zudem kritisierte Haissl die abwartende Strategie in puncto Elektroautos. Insofern glaube er im Gegensatz zum Markt nicht, dass die Münchener in den kommenden Jahren ihre Dividenden erhöhen könnten. Bestenfalls dürfte BMW die Ausschüttungen stabil halten./la/zb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.