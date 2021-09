Berenberg senkt Ziel für Asos auf 6500 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos vor Geschäftsjahreszahlen und einer Kapitalmarktveranstaltung des Online-Modehändlers von 6700 auf 6500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Seine Umsatzschätzung für das neue Geschäftsjahr habe noch Luft nach oben, schrieb Analyst Michael Benedictin einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen senkte er unter anderem wegen der Erwartung steigender Frachtraten seine Schätzung für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit)./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.