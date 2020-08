Berenberg senkt Ziel für Aroundtown auf 7 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 7,40 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Erholung bei Geschäftsreisen und damit von Hotelbuchungen müsse sich noch weiter fortsetzen, begründete Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine etwas vorsichtigere Einschätzung. Immerhin machten Mieteinnahmen durch Hotels rund 66 Prozent der gesamten, aufs Jahr hochgerechneten Mieteinnahmen von Aroundtown aus. Sein gesenktes Kursziel resultiere aber auch aus der Einbeziehung der jüngsten Verkäufe in sein Bewertungsmodell für das Immobilienunternehmen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.