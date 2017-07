Berenberg senkt Ziel für ArcelorMittal auf 33 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ArcelorMittal von 34,50 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Aktie des Stahlkonzerns werde am Markt nicht angemessen wertgeschätzt, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies vor allem auf das Aufwärtspotenzial, das von der Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva ausgehe. Das etwas niedrigere Kursziel begründete der Experte ausschließlich mit den jüngsten Entwicklungen am Devisenmarkt./tih/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.