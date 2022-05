Berenberg senkt Ziel für Akzo Nobel auf 110 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 112 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Farben- und Beschichtungssektor sei einer Kombination aus steigenden Rohstoffkosten und Zinssätzen ausgesetzt, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Chemiewerten. Dies rufe Bedenken hinsichtlich der Bewertungsmultiplikatoren für diesen Sektor hervor, der dafür bekannt sein, starke Cashflows zu erwirtschaften./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 14:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.