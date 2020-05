Berenberg senkt Compugroup auf 'Hold' und hebt Ziel auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup Medical von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 75 Euro angehoben.Im Anschluss an die Rally seit März, als sie die Aktie hochgestuft habe, sehe sie nun nur noch wenig weiteres Potenzial für das Papier des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwarekonzerns, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem starken ersten Quartal passte sie zugleich noch ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen an und hob daher auch das Kursziel an./ssc Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.