Berenberg senkt Compugroup auf 'Hold' - Ziel hoch auf 85 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 82 auf 85 Euro angehoben.Nach der jüngsten Kursrally berge die Aktie kaum noch Aufwärtspotenzial, begründete Analystin Charlotte Friedrichs ihr neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erhöhte nach den starken Quartalszahlen jedoch ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das auf die Gesundheitsbranche spezialisierte IT-Softwareunternehmen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.