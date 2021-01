Berenberg senkt Citigroup auf 'Hold' - Ziel hoch auf 70 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Citigroup-Aktie nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 70 US-Dollar angehoben.Die US-Großbank sei ein "ungeschliffener Diamant", konstatierte Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel basiere hauptsächlich auf seinen niedriger erwarteten Eigenkapitalkosten, die den verbesserten Ausblick für die Kreditrisiken widerspiegelten. Sein neues Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs in den vergangenen drei Monaten um rund 50 Prozent gestiegen sei./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.