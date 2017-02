Berenberg senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach dem jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 56 Euro angehoben.Die Aktien des Chemikalienhändlers seien ausreichend hoch bewertet, schrieb Analyst Josh Puddle in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen profitiere zwar vom zyklischen Wachstum in Nordamerika - also dem Aufschwung der Wirtschaft -, das strukturelle Wachstum in der Region sei aber begrenzt./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.