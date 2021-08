Berenberg passt Bechtle-Ziel mit 58 Euro an Aktiensplit an - Hold

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle mit 58 Euro an den jüngst vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen.Zu den Zahlen des IT-Dienstleisters für das zweite Quartal schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, das immer noch starke Umsatzwachstum habe gegenüber dem ersten Quartal an Dynamik verloren. Deshalb senkte er seine diesbezüglichen Schätzungen. Die operativen Ergebnisprognosen (Ebit) hob er hingegen an, da er von einer zumindest teilweisen Nachhaltigkeit der überraschend guten Profitabilität im Kerngeschäft ausgehe./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.