Berenberg nimmt Wirecard mit 'Buy' wieder auf - Ziel 98 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Der Zahlungsabwickler sei innovativ und dürfte die organische Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent auch in den kommenden Jahren beibehalten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer Studie vom Donnerstag./ajx/mis Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.