Berenberg hebt Ziel für Zalando auf 31 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 25 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen.Im starken zweiten Quartal habe das Unternehmen von Nachholeffekten aus dem Auftaktquartal profitiert, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb sollten Investoren besser auf das erste Halbjahr insgesamt schauen. Denn im März habe Covid-19 die Aktivitäten des Online-Modehändlers erheblich belastet. Der jüngste Kursanstieg erscheine übertrieben./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.