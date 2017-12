Berenberg hebt Ziel für Wacker Chemie auf 178 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach einer Investorenveranstaltung von 155 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Selten habe sich das Management des Spezialchemiekonzerns so optimistisch für das operative Geschäft der einzelnen Sparten gezeigt wie auf dieser Veranstaltung, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019 deutlich./edh/ajx Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.