Berenberg hebt Ziel für Vodafone auf 180 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 175 auf 180 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Überraschungen dürfte der Telekomkonzern nicht liefern, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Haupttreiber seien eher die Jahreszahlen. Eine Kursentwicklung über 180 Pence sollte aber möglich sein. Eine Rückkehr zum Wachstum in Europa habe zudem das Potenzial, die Aktie auf über 200 Pence klettern zu lassen. Dies sei vor dem Geschäftsjahr 2021/22 aber unwahrscheinlich./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.