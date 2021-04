Berenberg hebt Ziel für UBS auf 16,50 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 15,50 auf 16,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Verluste wegen der Archegos-Hedgefonds-Pleite hätten ein beeindruckendes erstes Quartal der Schweizer Bank überschattet, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger seien aber gut beraten, über solch kurzfristige Störfaktoren hinweg zu schauen. Angehobene Schätzungen reflektierten überraschend hohe Erträge im ersten Quartal./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.