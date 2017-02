Berenberg hebt Ziel für Siemens auf 140 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 120 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Industriekonzern sei mit Blick auf seine Design- und Simulationssoftware im Sektorvergleich einzigartig positioniert, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Studie vom Dienstag. Siemens sei das einzige von ihm beobachtete Branchenunternehmen, das seine Prognose in drei der letzten fünf Quartale angehoben habe und weitere Male könnten folgen. Toennessen rechnet nun mit einem höheren Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.