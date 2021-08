Berenberg hebt Ziel für Schneider Electric auf 165 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Kein Unternehmen der Branche sei derart gut auf die zukünftigen Wachstumstrends ausgerichtet wie Schneider Electric, war Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Lobes voll. Hierzu zählten die Energieeffizienz und die industrielle Automatisierung./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.