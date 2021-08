Berenberg hebt Ziel für Santander auf 3,05 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 1,60 auf 3,05 Euro nahezu verdoppelt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Das Wachstum der Einnahmen der spanischen Großbank werde von niedrigen Zinsen in Verbindung mit einem harten Wettbewerb gebremst, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kostenkontrolle und Zukäufe verliehen den Ergebnissen aber Rückenwind./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.