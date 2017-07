Berenberg hebt Ziel für Salzgitter auf 45 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien der Salzgitter AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er habe seine diesjährigen Gewinnschätzungen für den Stahlkonzern wegen höherer Erwartungen für das Stahlgeschäft und der Neubewertung der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis erhöht und sehe auch Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen für 2019, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Donnerstag. Salzgitter sei der größte Profiteur der laufenden Branchenkonsolidierung in Europa. Die Konsensschätzung für den Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 2017 hält Abate allerdings für zu hoch./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.