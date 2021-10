Berenberg hebt Ziel für STMicro auf 43 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen zum dritten Quartal von 39 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analystin Tammy Qiu erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Chipkonzerns bis 2023. Die Aussagen zur Margenentwicklung im vierten Quartal hätten positiv überrascht und deuteten darauf hin, dass die Bruttomarge im kommenden Jahr überdurchschnittlich hoch sein könnte. Die Expertin verwies auf das starke Preisumfeld und die effizientere Produktion./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 05:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.