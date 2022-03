Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 40 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl sich die langfristigen Aussichten inzwischen aufhellten, da Deutschland nun die Energiewende beschleunige, dürften die nächsten Quartale für das Solar-Unternehmen schwierig werden, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konzernprognose deute auf verschlechterte Lieferketten hin, was die Aussichten auf Wachstum und Margenverbesserungen in diesem Jahr trübe./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.