Berenberg hebt Ziel für SAF-Holland auf 19,30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland von 12,10 auf 19,30 Euro in die Höhe geschraubt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktien böten auch nach der jüngsten Kursrally noch Potenzial, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nutzfahrzeugzulieferer profitiere nicht nur von einer zyklischen Erholung, die sich in einer höheren Produktion von Lkws und Aufliegern widerspiegele, sondern auch von nachhaltigen Kosteneinsparungen. Diese resultierten aus unternehmensinternen Maßnahmen, die bereits vor der Corona-Krise umgesetzt worden seien./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.