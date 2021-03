Berenberg hebt Ziel für Rolls-Royce auf 150 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen und einem Ausblick von 130 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Ergebnisse im vergangenen Jahr seien wie erwartet trist ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der von der Luftfahrtkrise getroffene Konzern dürfte aber das Schlimmste hinter sich haben. Der wichtige Barmittelbestand dürfte sich aber ab kommendem Jahr wieder erholen. Bis 2023 könne der freie Mittelzufluss bis auf etwa eine Milliarde Pfund steigen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.