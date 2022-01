Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 5700 Pence - 'Buy'

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach Aussagen zur Produktion im vierten Quartal von 5500 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten zu den Abbaumengen des Bergbaukonzerns hätten seine Schätzungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2021 und 2022 an. Er erwartet, dass die Konsensschätzung für 2022 angesichts stark steigender Eisenerzpreise steigen werde. Er selbst liege 7 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung für das laufende Jahr./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.