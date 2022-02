Berenberg hebt Ziel für Relx auf 2330 Pence - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Relx nach Jahreszahlen von 2300 auf 2330 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe unzweifelhaft ordentlich abgeschnitten, was der Markt aber schon erwartet habe, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Tatsächlich hätten die Konsensschätzungen sogar knapp über den Resultaten gelegen. Auch der angekündigte Aktienrückkauf habe nicht überrascht, und attraktiv bewertet sei die Aktie auch nicht./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.