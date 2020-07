Berenberg hebt Ziel für Reckitt Benckiser auf 9000 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 8000 auf 9000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Geschäftsbericht des britischen Konsumgüterherstellers sei, inklusive des Konzernumsatzwachstums aus fortgeführtem Geschäft und der bereinigten Ebit-Marge, stark gewesen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel hob er vor allem wegen geringerer Kapitalmarktzinsen und seiner daher an diese gesunkenen Kosten angepassten Prognosen an./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.