Berenberg hebt Ziel für Rational auf 1190 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Finanztrends Video zu Rational



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational von 1170 auf 1190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Kapitalgütersektor sei die Messlatte für 2022 hoch gelegt, schrieb Analyst Philip Buller in einem am Montag vorliegenden Branchen-Jahresausblick. Die Renditeperspektiven der Sektorwerte blieben aber gut und mit den Risiken etwa im Bereich der Lieferketten könne man wohl umgehen, so der Experte. Siemens und Rational sind zwei seiner vier besonders überzeugenden Anlagemöglichkeiten im Sektor. Rational bleibe für langfristiges Wachstum gut positioniert./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.