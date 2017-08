Berenberg hebt Ziel für Prudential auf 2400 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Prudential von 2200 auf 2400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Trevor Moss verwies in einer Studie vom Donnerstag auf den noch optimistischeren Ausblick des britischen Versicherers und sieht starke Wachstumsperspektiven, weswegen er sein Kursziel erneut angehoben habe. Die Geschäfte in den USA und in Asien zögen bereits an. Zudem könnte die zu Prudential gehörende Fondsgesellschaft M&G ihre Versicherungsaktivitäten in Großbritannien mit denen der Mutter zusammenlegen./la/ck Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.