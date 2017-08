Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 295 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk bei höheren Gewinnschätzungen von 275 auf 295 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Das Antidiabetikum Semaglutid sei der Schlüssel für langfristiges Wachstum der Dänen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer Branchenstudie zur Indikation Fettleber-Hepatitis vom Freitag. Auch in diesem Bereich habe das Mittel Chancen - zwar nicht in der ersten Welle, aber als spätere Alternative. In ihren Prognosen berücksichtigt die Expertin die Indikation aber noch nicht./ag/ajx Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.