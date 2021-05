Berenberg hebt Ziel für New Work auf 234 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu New Work SE



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für New Work nach Zahlen zum ersten Quartal von 225 auf 234 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Karrierenetzwerk habe zwar solide abgeschnitten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe dieses Unternehmen wie viele andere von ihr beobachteten Firmen auch insbesondere bei den Kosten und nicht bei den Erlösen positiv überrascht. Dabei sei gerade für sehr hoch bewertete Aktien wie die von New Work auch die Umsatzentwicklung sehr wichtig./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.