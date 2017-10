Berenberg hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 157 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 130 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Zahlenwerk des Triebwerksbauers zum dritten Quartal sei stark gewesen und die Ergebnisziele das zweite Quartal in Folge angehoben worden, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Montag. Er hob seine Schätzungen an, doch da der Aktienkurs inzwischen rascher als erwartet gestiegen sei, bleibe es bei seinem Anlageurteil./ck/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.