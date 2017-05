Berenberg hebt Ziel für Krones auf 105 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 87 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Sebastian Kuenne begründete in einer Studie vom Donnerstag das neue Kursziel mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Er kritisierte jedoch die Internationalisierungsstrategie des MDax-Konzerns, die nicht mutig genug sei, schrieb der Experte. Um den Preisdruck in der Branche abzufedern, sei es an der Zeit, dass der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in Niedrigkosten-Regionen Fuß fasse./tav/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.