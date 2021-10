Berenberg hebt Ziel für Kion auf 114 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 106 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Philippe Lorrain begründete sein neues Kursziel mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft. Die Aktie des Gabelstapler-Herstellers sei für Anleger, die ein Engagement im schnell wachsenden Nischenmarkt der Lagerautomatisierung suchen, ein attraktiver Wert, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.