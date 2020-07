Berenberg hebt Ziel für AB Inbev auf 75,70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 55,20 auf 75,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach den Lockdowns, die weltweit zunehmend gelockert würden, liege der Fokus nun auf der allmählichen Erholung im dritten Quartal, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Herstellern alkoholischer Getränke. Wegen der aktuellen Covid-19-Entwicklungen in den USA lasse sich kurzfristig am besten auf eine Erholung in Europa setzen. Entwicklungsländer, in denen der Brauereikonzern AB Inbev hohe Umsätze erwirtschafte, dürften sich ab 2021 sichtbarer erholen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.