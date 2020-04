Berenberg hebt Ziel für Hellofresh von 30 auf 40 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 30 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Stillstand aufgrund der Covid-19-Pandemie gebe den bereits existierenden starken Trends von Hellofresh zusätzlichen Auftrieb, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kochboxenversender dürfte in diesem Jahr den Umsatz um 40 Prozent steigern und die Margen sollten sowohl vom höheren Umsatzwachstum als auch von niedrigeren Marketingkosten profitieren, glaubt Berg. Nach wie vor sehe die Bewertung der Aktie attraktiv aus./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.