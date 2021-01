Berenberg hebt Ziel für Hellofresh auf 82 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 68 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Auch nach dem jüngsten Kursanstieg seien die Aktien des Auslieferers von Kochboxen noch immer attraktiv bewertet, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. An seiner Einschätzung, dass die Papiere ein "Top Pick" seien, ändere sich daher auch im neuen Jahr nichts./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.