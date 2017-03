Berenberg hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1890 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1850 auf 1890 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Medikamente gegen den HIV-Virus dürften in den kommenden Jahren ein bedeutender Wachstumstreiber für den britischen Pharmakonzern sein, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. Das neue Kursziel reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells an die jüngsten Währungsentwicklungen./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.