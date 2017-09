Berenberg hebt Ziel für Givaudan auf 2190 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 2000 auf 2190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Wachstum dürfte in der zweiten Jahreshälfte unter der mittelfristigen Zielsetzung des Aromenherstellers bleiben, 2018 dann aber anziehen, so Analyst Fintan Ryan in einer Studie vom Freitag. Die Bewertung der Aktie sei fair, auch wenn das organische Wachstum im Aromen- und Riechstoffsegment schwächer sei als bei der Konkurrenz und das Margenpotenzial geringer./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.