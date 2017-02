Berenberg hebt Ziel für FMC auf 95 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Sorgen der Anleger etwa in Bezug auf den Ausblick für 2017 oder die Gesundheitsreform in den USA seien übertrieben, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Freitag. Vielmehr ignorierten die Investoren das Aufwärtspotenzial, das sich etwa aus der geplanten Steuerreform in den Vereinigten Staaten ergebe. In seinem Bewertungsmodell habe er nun Schätzungen bis Ende 2017 berücksichtigt, begründete Jones das höhere Ziel für die Aktien des Dialysespezialisten./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.