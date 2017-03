Berenberg hebt Ziel für Evonik auf 31 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns Evonik nach Jahreszahlen von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Analyst Andrew Heap in einer Studie vom Montag. Die Geschäftsentwicklung in der Sparte Performance Materials dürfte in der ersten Jahreshälfte 2017 stark verlaufen./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.