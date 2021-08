Berenberg hebt Ziel für Engie auf 16 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Engie von 14 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Lawson Steele nannte die Aktien des Energiekonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als in jeder Hinsicht unterbewertet. Das habe das Interesse von Investoren jedoch nicht wecken können. Engie werde in Zukunft aber von steigenden CO2-Preisen profitieren, für die der Experte die Erwartungen nach oben schraubte./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.