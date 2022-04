Berenberg hebt Ziel für Encavis auf 21,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis nach Zahlen von 19,30 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Erneuerbare-Energien-Unternehmens für 2021 seien stark ausgefallen und hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hohe Strompreise sollten sich auch im kommenden Jahr günstig auswirken. Zudem könnten sich die klimatischen Bedingungen in diesem Jahr verbessern./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.