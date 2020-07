Berenberg hebt Ziel für Deutsche Börse auf 153 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse von 144 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Chris Turner berücksichtigt in einer am Dienstag vorliegenden Studie die jüngsten Trends bei den Handelsvolumina des Börsenbetreibers. Der Markt gehe anscheinend davon aus, dass die hohen Schwankungen 2021 anhielten. Es sei aber wohl umsichtig, von einem wieder etwas "normaleren" Niveau der Volatilität auszugehen. Mit seinen Umsatzschätzungen für 2021 liegt der Experte daher unter den Konsenserwartungen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.