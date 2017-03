Berenberg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 12 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Kapitalerhöhung von 9 auf 12 Euro angehoben.Die Einstufung ließ Analyst James Chappell in einer Studie vom Donnerstag aber auf "Sell". Der Fokus verschiebe sich nun von der Kapitalisierungsfrage in Richtung Konzernstrategie. Im schwierigen Bankenumfeld werde es aber wohl kaum gelingen, eine Eigenkpaitalrendite (ROTE) von mehr als 5 Prozent zu erwirtschaften, so der Experte weiter. Um dies zu realisieren, wäre ein langjähriger Umbau von Nöten./ag/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.